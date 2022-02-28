PTT表特版（Beauty）常有網民分享「素人正妹」，身材修長或嬌小各有所好，但若說到「空姐系」美女，則因為航空公司徵才門檻的關係，多半屬於身材較高的女生（方便放行李）。表特版昨(27)日有鄉民分享「172大隻馬空姐」，清新可人的氣質及好身材引來不少網友給讚，也不少鄉民「歪樓」認親說是他的堂姊堂妹，甜姐兒屬性的親切感爆棚。

有鄉民昨(27)日在表特版發文，標題為：「[正妹] 172 大隻馬空姐」，簡短幾字便說明了這位美女身材修長。而所分享的7張照片中，不難看出她屬於「甜姐兒」的類型，雖然未必有如影視明星般致命的顏值身材，但有迷人大眼、白晰皮膚、親切笑顏，也不吝展現漂亮的身材與美腿。

鄉民給讚表示：「殼以」、「腿讚」、「求門」、「claire7844」、「大隻馬推」、「真漂亮，我喜歡你」、「高高的很棒」；這時開始有網民歪樓：「靠背，看到自己堂妹上表特」、「哇！看到自己堂姐上表特」、「看過本人推推」、「推我家妹子」，疑似認識她的鄉民還不少？

鄉民續讚同時也持續有人疑似歪樓：「腿很可以」、「長榮出奇跡」、「看到表妹上表特，哇噻」、「長榮的都很讚！」、「是都在亂認親，還是她親戚都剛好出現在這篇了啊」、「哇塞~看到自己的表哥上表特XD」、「這不是我姑姑妹妹的表姐嗎」；歪完樓還是回歸欣賞美女：「我婆」、「想娶這個」、「超讚」、「眼鏡推」、「理工背景，有腦有臉蛋」、「笑容甜美就好」，正面推的聲音仍佔大多數。

前面已有鄉民迅速神出她的IG帳號，這位「Claire」空姐服務於長榮（見制服照），一週前才曾曬出去台南玩的泳裝照；她昨(27)日去濱海公路黃金海岸遊玩，寫道：「看海吹風看了半小時，上車梳頭也梳了半小時，好像無法走野小孩路線，頭髮有打結真的讓我很煩躁啊啊啊」，看來時常分享自己出遊的感想，美照也足以令粉絲們一飽眼福。