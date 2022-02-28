IC通路龍頭大聯大（3702）28日公布去年自結財報，全年營收達7785.73億元，年增27.66％，毛利率3.81％、營益率1.77％，稅後盈餘首度突破百億元大關，達114.97億元，年成長41.53％，每股盈餘6.61元，雙創歷史新高。

大聯大自估今年首季營收介於1800～1900億元，季減4.69～9.7％，營業費用落在36.9～38.95億元，季減0.01～5.27％，稅後淨利24.4～28.18億元。