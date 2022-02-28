大聯大去年獲利114.97億元 再刷新猷 18:592022/02/28 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IC通路龍頭大聯大（3702）28日公布去年自結財報，全年營收達7785.73億元，年增27.66％，毛利率3.81％、營益率1.77％，稅後盈餘首度突破百億元大關，達114.97億元，年成長41.53％，每股盈餘6.61元，雙創歷史新高。 大聯大自估今年首季營收介於1800～1900億元，季減4.69～9.7％，營業費用落在36.9～38.95億元，季減0.01～5.27％，稅後淨利24.4～28.18億元。 《類股》獲利配息雙響砲 豐興、中鴻高殖利率壓箱寶 ABF旺 南電去年獲利創新高 #大聯大 #獲利 #IC #龍頭 #自結財報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼去年大賺逾620億 年成長69倍 04:102022/02/26 財經要聞 美國CDC放寬防疫規定 室內可不戴口罩 08:152022/02/27 財經 中信金 內資持續買進 04:102022/02/27 證券．權證 壽險2月淨值恐續掉逾千億 04:102022/02/26 金融．稅務 周子瑜甜秀蠻腰長腿 九頭身完美比例電暈網 23:592022/02/27 娛樂 大陸中疾控：Omicron相比其他變異株高峰發病數提高4倍 16:342022/02/26 兩岸 千金軟體股誕生 數位轉型創造新價值 18:002022/02/26 財經 《通信網路》互動去年獲利登頂 配息同創新高 11:592022/02/25 財經 上銀飽賺 啟動海內外擴廠 04:102022/02/26 產業．科技 市場需求強勁 載板族群 營運續戰新高 04:102022/02/27 財經要聞 電器盃反詐騙公益路跑 3月27日為愛啟程 04:102022/02/26 產業．科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。