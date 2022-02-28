後疫情時代，表演藝術不再只存在於劇院裡，近期位於新加坡的實踐劇場推出《解密美術館：遺失的百合》，讓全球觀眾都可在家上線看戲，扮演玩家，參與劇中推理，藝術總監郭踐紅表示，面對世界趨勢，近一年多來已做了許多線上與實體整合的嘗試，這回觀眾更像是密室逃脫玩家，能在線上邊看戲邊玩密室逃脫。

郭踐紅表示，在疫情下，劇場的開放狀態不定，有時今天開放，明天突然就封起來，這也為團隊創造了機會，打造不一樣的作品，「玩遊戲是製作的核心，而看戲的本質也是我們想要維持的事情。」

郭踐紅表示，劇場的特質在於現場的互動性，「當我們少了劇場的空間時，在線上的即時互動，也不能敷衍，而是要有意義的互動。」郭踐紅表示，這次和美術館合作，建築空間本身有很多故歷史故事，加上美術品的藝術特質，觀眾參與其中，能有意外收穫。

《解密美術館：遺失的百合》故事從一場美術館的畫作捐贈儀式被打斷開始，共有三個部分，第一章〈揭開大幕〉和第三章〈重現天日〉的是段線上劇場演出，第二章〈尋索開始〉則是由解謎遊戲、探訪美術館、與劇中角色即時互動訪談等七個關卡組成。

郭踐紅表示，遊戲的難度是從簡單到難、漸進式的方法，「一般的密室逃脫有限定時間，要在一小時內破關，如果無法只能再重新買票；但這個製作從看戲到解謎到大結局，有兩個星期的時間可參與解謎。」郭踐紅觀察，線上或數位形式可說是全新挑戰，「雖然不能完全取代實體劇場，但是能夠借用劇場的特點，超越劇場無法超越的事情。」

實踐劇場執行總監吳維奮表示，「數位劇場的形式可以跳脫物理空間和國境的限制，提供前所未有的機會，讓劇場創作者可以接觸到更大量、更廣泛的觀眾。」演出將於4月4日至18日登場。