音樂家每次上台演出，動輒面對上千人，平時如何法鍛鍊抗壓性？國史維特拉諾夫國際指揮大賽亞軍得主、指揮家廖國敏表示，在音樂之外的興趣是潛水，水裡的安靜世界，有助於他靜下心面對繁忙工作，「海裡是另外一個世界，在那裡遇到什麼狀況都不能慌張，必須冷靜應對。我認為面對舞台、音樂也是如此。」

廖國敏表示，放鬆與休息的時間，他特別喜歡爬山、出海和衝浪，潛水的證照是在台灣考到的，「海底真的很安靜，有時候還會有海龜游過來，我很享受那種寧靜，就好像我也變成一種小動物，沉著地面對眼前的世界。」

廖國敏1981年於澳門出生，妻子是台灣人，可說是正宗台灣女婿。他曾獲費城樂團總監雅尼克．涅傑瑟貢委任為助理指揮，是該樂團史上首位華人助理指揮，同時活躍於國際樂壇，經常受邀在國外演出。

廖國敏表示，指揮工作特別需要與人溝通，面對不同的交響樂團，就像是遇到一個新朋友，「每個新朋友手中都有一份樂譜，我也有一份樂譜，假如一個團有95名音樂家，就代表了95種聲音，我必須要把大家統合在一起。」

廖國敏表示，指揮工作的另一個關鍵在於要懂得保持彈性，「指揮意見不見得就是一切，一切要看樂譜和作曲家想法；指揮不是要把每個音樂家的聲音調成一致，而是順應音樂家的狀態，一起理解作品，並調出獨一無二的聲音。發掘音樂家最大的潛力，也是我的工作。」廖國敏近期在台演出將於3月11日在國立台灣交響樂團演奏廳、3月12日嘉義市文化局音樂廳登場。