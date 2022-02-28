228收假日 國1高雄瑞隆段7車追撞 車流一度回堵近4公里 19:232022/02/28 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 228連假最後一天，國道一號南下近瑞隆路匝道口發生7車追撞事故。（翻攝自國道即時路況） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 228連假最後一天，國道一號南下近瑞隆路匝道口發生7車追撞事故，所幸未造成傷亡，由於事故占用中線及內線車道，造成車流回堵近4公里，一度動彈不得，國道警方派員到場處理，下午4點前已經排除事故恢復通車。 國道公路警察局表示，今天下午3時在南下368.9公里處，發生2車、3車及2車共7車追撞交通事故，包括1輛半聯結車追撞前方自小客車、及3部自小客車和2部自小客車追撞，所幸並未造成傷亡，並於4點前排除事故恢復通車。 車潮現 國道11路段壅塞 國道3追撞事故最長堵9公里 228收假日國5主線一度回堵4公里 塞車恐至深夜緩解 #車禍 #事故 #車流 #4公里 #國1 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 曳引車機具滑落隔壁車道 造成北市福林橋回堵 1騎士遭波及 14:082022/02/28 社會 國一5車追撞 BMW i8遭休旅車「騎」 火辣女車主被神出 08:092022/02/28 社會 小客車撞輕軌列車 維修費恐破百萬 04:102022/02/28 地方新聞 國10火燒車 烈焰狂竄秒成廢鐵 3人逃生 10:252022/02/27 社會 百餘名車友抗議恢復區間測速 新北警：恢復後事故率下降8成 13:212022/02/28 社會 基隆東岸高架連2起車禍 消防車趕救援追尾撞廂型車 20:302022/02/27 社會 基隆警成立連假交通應變中心 全天監看車流 15:322022/02/27 社會 國1連環車禍 千萬超跑BMW i8衝休旅車底盤慘被「騎」 00:162022/02/28 社會 屋主返家看傻眼！東石祕境水中小屋爆紅 屋內竟遭搬空 19:072022/02/27 生活 竹縣垂降百米深谷 消防員搏命送回罹難登山客 04:102022/02/28 地方新聞 小心荷包！彰化台61線區間測速明起開罰 恢復僅3天173輛超速 15:512022/02/28 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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