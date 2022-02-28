228連假最後一天，國道一號南下近瑞隆路匝道口發生7車追撞事故，所幸未造成傷亡，由於事故占用中線及內線車道，造成車流回堵近4公里，一度動彈不得，國道警方派員到場處理，下午4點前已經排除事故恢復通車。

國道公路警察局表示，今天下午3時在南下368.9公里處，發生2車、3車及2車共7車追撞交通事故，包括1輛半聯結車追撞前方自小客車、及3部自小客車和2部自小客車追撞，所幸並未造成傷亡，並於4點前排除事故恢復通車。