陳亞蘭掌轎恭迎西螺福興宮太平媽入廟。（欣湉國際提供）

陳亞蘭答謝媽祖保庇《嘉慶君遊臺灣》收視創佳績。（欣湉國際提供)

歌仔戲天王小生陳亞蘭製作主演的歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》，上周首播瞬間最高收視直衝1.23，呼應了她大年初四在金山財神廟抽中籤詩：「漸漸脫出見太平」，除象徵收視率會穩健攀升外，巧的是籤詩中的「太平」正意指著西螺福興宮的太平媽，她在除夕夜與國寶級恩師楊麗花圍爐不到1小時，就到西螺福興宮太平媽派送春聯迎新春。

陳亞蘭在首播後的首個周末，展開廟宇參拜之行，先是到首播平台台視所在的台北市松山區參拜松山慈祐宮錫口媽、松山奉天宮天公廟玉皇大帝、松山慈惠堂瑤池金母。隔天再南下前往中台灣，參拜竹山紫南宮土地公＆土地婆、北港武德宮武財神、北港朝天宮北港媽、朴子配天宮朴子媽，最終站來到供奉有「嘉慶君」遊臺灣時所冊封的虎狀元新港奉天宮。

正好西螺福興宮太平媽前來新港贊境，陳亞蘭特備花、果、財帛，答謝西螺媽祖太平媽，也與信眾一起抬轎恭迎西螺媽祖太平媽，保庇收視率開紅盤。陳亞蘭形容在掌轎時突然有一股暖流在身體流竄，跪拜媽祖時，便忍不住紅了眼眶，感恩媽祖庇護台灣人民，亦回想這4年籌備歷程，與近1個月微服出巡全台走透透行程，為的就是推廣台灣戲曲文化。

《嘉慶君遊臺灣》首播後佳評如潮，藝人陳嘉樺（Ella）看到新聞也留言：「好感動，如果我的爺爺還在，他一定是頭號粉絲！亞蘭姐加油！」楊千霈也在粉專發文：「小時候就跟媽媽、外婆一起看歌仔戲 ，老是披著床單假裝是戲裡的公主，不然就是拿著藤條插在背後當作寶劍，以為自己是小生，歌仔戲、布袋戲、傳統戲劇不管外場還電視都一樣精彩，謝謝電視台不景氣仍願意投資新戲，秉持傳統與創新，與時俱進！」

此次《嘉慶君遊臺灣》除結合卡漫元素相當新穎外，在動畫上則又推陳出新，陳亞蘭指出，該劇第1集就使用了300多顆特效鏡頭，最大亮點就是嘉慶君橫渡黑水溝的這艘大船，除在棚內打出1：1實景船體，在視覺特效上也做出真實比例的逼真3D船體模型，讓視覺效果有如神鬼奇航般壯觀，陳亞蘭與台灣動畫團隊白鹿動畫特效合作，搭配嘉慶君實景拍攝的畫面，包括山，海水，天空等動畫，自然風景的特效畫面，這次海上畫面就占了首集將近一半的時間。