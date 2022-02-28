網友發文抱怨重機族群素質差。（示意圖，達志影像/shutterstock）

228連假全台放晴，各地擠滿出遊人潮，一名網友抱怨，去南投日月潭玩，遇上重機拉轉噪音，嚇到車上小孩；還有車隊刻意在面前放慢車速，讓後面的重機進來，怒斥重機族「素質差亂騎的比例非常高」。有網友附和稱台灣大重族群「一鍋屎沒幾粒粥」，有網友回「汽車老鼠屎不比重機少」，引發4輪與二輪論戰。

一名網友在論壇《mobile01》發表「連假出遊遇到很多重機，觀感差」一文，表示228連假出遊南投日月潭，在環潭公路遠遠就聽到拉轉噪音聲，抱怨連假車多超車就算了，超車還要故意拉轉，車上小孩也被嚇到；還遇到車隊超車在面前放慢車速，讓後面的重機進來，怒斥「素質差亂騎的比例非常高」。

這篇文章再度引發四輪與重機的論戰，有網友認為：「台灣的大重族群本來就是一鍋屎沒幾粒粥，你怎麼還在期待能看到粥？」，但也有人回「汽車老鼠屎的也不比重機少」，更有人說：「綜合以上言論，台灣汽機車都是屎，支持立法禁止汽機車上路，給行人走路的空間！」。

也有網友回：「本來對重機沒什麼感覺的，這次228連假去臺中東勢林場回程走臺三線回新竹，恰逢大湖草莓盛開，當地超級大塞車，就看到重機完全沒有要遵守規則乖乖排隊，每臺都瞬間變成白牌機車硬鑽硬擠硬切，引擎噪音也是比一般汽機車吵，觀感實在很差。」、「路邊紅線違停的汽車、並排停車的汽車、佔用慢車道、佔用機車停車區，每天張眼就能看到一大堆，汽車觀感好嗎？這明明是人的問題你硬要扣重機帽子」。