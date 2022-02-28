隨著數以千計的烏克蘭人逃往波蘭避難，波蘭當局於27日發布聲明，任何欲尋求庇護的烏克蘭人都能無條件入境。然而，外界對於波蘭是否做好接納大規模難民的準備極其擔憂，至今尚未決定採取任何具體行動。

儘管上週烏波雙方與國際人道組織進行會談，討論關於大規模難民的處理方針及潛在危機，但外界對波蘭的策略憂心忡忡，因為目前為止仍然沒有看到該國採取任何具體行動。一位美國官員認為，波蘭必須盡快尋求資源來應對自冷戰結束以來，將是歐洲面臨最大的人道主義危機。根據《外交政策》(Foreign Policy)報導指出，波蘭甚至允許那些沒有護照的人入境，引起其他難民的反彈。

一位等待入境的婦女表示:「我的丈夫持有波蘭工作證，但卻被拒絕入境，我們一家人已經在這裡等上好幾天了。」不想被拆散的他們難掩落寞心情，失望的說:「現在打算回頭留在家鄉。」

由於邊境規定只有非烏克蘭的男子才能進入，有些人運氣比較好成功說服了邊防警衛，順利進入鄰國。另一名婦女形容，很多人手上根本沒有車票，但還是奮不顧身衝上火車，她說:「一群人發生衝撞，然後是摔倒、踩踏…，畫面很可怕。」

根據CNN團隊實地加入烏國人民在邊境等待的大排車龍隊伍發現，等了70分鐘的時間，隊伍似乎才移動了0.8公里，這代表了他們需要1個多小時的時間才能成功過境。有些人乾脆提前下車，連夜長途跋涉數十公里，

自烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）祭出戒嚴令之後，下令18至60歲的男性不得離開烏克蘭，加入逃難路線的CNN記者指出，人潮主要都是婦女及孩童，他們全都聽天由命，並一致認為這是「唯一的選擇」。

根據聯合國難民署（UNHCR）發言人帕多安(Laura Padoan)稍早在推特發文的最新消息指出，估計約有422,000烏克蘭人正逃往鄰國避難，而有超過10萬人還在烏境內被迫流離失所。