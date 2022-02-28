全台最大免稅店業者昇恆昌內湖總公司傳出有員工確診消息，北市衛生局今回應，該個案為2月25日公布的北市本土病例（案20396），相關防治措施均已完成；昇恆昌表示，所有員工快篩結果均為陰性。

衛生局25日也公布案20396公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局表示，昇恆昌確診員工是2月25日公布過的案20396；北市衛生局專門委員歐佳齡表示，該個案Ct值18.2，已匡列268人居家隔離、擴大採檢17人，另工作場域第一時間就通知業者清消，並由業者自行安排員工進行快篩或PCR採檢，364人全數陰性。

另外，案20396的60多歲母親則在今日確診(案20623)，列為新北市個案，衛生局25日也公布案20396公共場域足跡，包含國立台灣師範大學、兄弟大飯店菊花廳、Old ratten coffee 荖藤咖啡、臺北市立第二殯儀館景仰樓3樓至美三廳、青禾泰式養生會館、陶然亭餐廳及陳大昕耳鼻喉科診所，相關足跡皆已完成環境清消。