俄羅斯大舉揮軍侵入烏克蘭境內，但不斷遇烏克蘭軍民頑強抵抗，最近更傳出目前的戰況不如俄羅斯總統普丁的預期。不過，香港政治評論家鄭立認為，烏克蘭的情況並不樂觀，因為俄軍主力部隊恐怕還未出動，真正的戰略目標為何也不清楚，現在可能只是在試探烏軍的部署情況和抵抗能力。

鄭立27日在臉書上表示，俄軍的主力應該還未出來，他們的戰略目標還未清楚，這些充員兵可能只是試探的炮灰，「從都是搞不清楚情況的少年兵，就知道這不是認真的」。他們的裝備妥善率低、老舊，且補給不足，這些不是主力，而是偵查兵，是拿來翻開烏克蘭底牌的炮灰。

鄭立認為，若俄羅斯想要真正攻堅，不會讓士兵搞不清楚情況，這些是為了試探出烏克蘭的反抗能力與部署。至於什麼普丁「四日亡烏」，這只是演戲，普京是蘇聯時代的 KGB，不可能那麼天真。所謂外流的會議紀錄，應該只是一份欺敵的劇本，「俄羅斯內部軍事會議保密度低成那樣？開玩笑」。

鄭立坦言，烏克蘭被摸到了牌面，危險才剛開始，並呼籲大家不要太歡樂，俄羅斯應該會有第二波比之前強很多的攻勢，「別忘了KGB是世界首屈一指的情報機關，普丁一定也是情報戰與欺敵的專家，刻意示弱並不奇怪」。