小鐘曾熱戀仙氣女友，對方後來卻如人間蒸發。（衛視中文台提供）

衛視中文台《一袋女王》日前邀Junior、小鐘、夏宇童、玉兔等人上節目，分享被分手得莫名其妙的經驗。Junior年輕時曾遇到一個很喜歡的女生，兩人熱戀3、4個月後，對方在電話中泣訴得腦瘤，像是個不定時炸彈隨時會發作，愛到卡慘死的Junior甚至有想陪她一輩子的決心，但對方說不想讓他看到自己癱瘓的樣子堅決分手，Junior心傷整整2、3年不敢再交女朋友，沒想到原來是女生劈腿用腦瘤頭痛當掩護，讓他白白傷心了一場。

Junior至今刻苦銘心，他回憶，有次想認識一個女生，剛好身邊朋友有她電話，朋友立刻打給對方，對方聽完來意之後，就要朋友把電話給Junior，然後說：「快記下來，你不是要我電話嗎？」讓原本怕會很尷尬Junior頓時覺得這個女生好帥氣，兩人一拍即合隨即開始熱戀。但交往3、4個月後，突然有天講電話講到一半，對方說她頭痛，還說很不舒服不能再講電話了，很心疼的Junior只能催促她快去休息，於是兩人開始見不到面，每天講電話常常會講到一半對方就說頭痛要去休息。

有次Junior就問她為何常常頭痛，對方突然就哭了起來，說有件事不想跟他講，但不說又怕他誤會，最後想想後就跟Junior坦承因為自己被診斷有腦瘤，雖然沒有生命危險，但醫生說那是個不定時炸彈不知道何時會發作，最近剛好發作比較頻繁就很痛，讓Junior聽完超心疼，邊哭邊問她要不要陪她去醫院檢查，但對方說不想讓Junior看到她頭痛的樣子，就家人陪她去看病就好。

兩人之後就越來越少見面，但偶爾對方還是會給Junior驚喜，他說有次情人節對方說不舒服要在家休息，Junior想說那他就去找單身的朋友一起聚聚，到了晚上7、8點，對方帶著禮物突然出現，讓他好感動，把後面行程全部取消，拉著對方去吃飯，結果吃了兩口，對方又說頭痛要回家休息，讓Junior很心疼，後來對方開始會突然消失個兩、三天，然後再突然出現，說因為已經痛到失去意識，等醒來時忘了前兩、三天發生過什麼事，Junior只覺得對方因為腦瘤，所以狀況時好時壞。後來有一天女生跟Junior說不想拖累他，不想讓他看到自己癱瘓，想要自己過完這輩子就好，當時年輕的Junior也提出想要陪她一生一世，但都被對方拒絕了，她還要Junior不要再找她，怕自己會放不下。

因為這段揪心的感情，Junior後來很長一段時間沒有再交女朋友，因為隨時都會想到她。就這樣過了2、3年後，他有次從朋友那得知她過得其實滿好的，而且已經換了2、3個男友，Junior聽完後開始認真打聽，這才發現原來對方跟他說有腦瘤的時候，其實已經開始劈腿下一段戀情，情人節約會說不舒服要先回家休息，其實是去趕攤過下一個情人節，腦瘤完全就是騙局一場。

小鐘為了獲得女生芳心不只拒絕晚上11點以後的邀約，還學高爾夫陪她爸打球，連當桿弟也OK，兩人熱戀到同居階段，沒想到最後被分手的理由是小鐘偷吃肉有「葷味」，讓吃素的她受不了。

小鐘則是7年前在唱歌場合認識一個女生，對方外型有如大S般充滿仙氣，讓他驚為天人，而且不只是學歷高、職位高、顏值高的3高人士，又愛聽小鐘擅長的冷笑話，當天晚上兩人聊得好開心。由於對方是個乖乖女，希望另外一半生活也要單純，為了獲取芳心，小鐘那陣子只要超過11點以後的邀約都拒絕，甚至節目製作人找他吃霄夜，小鐘也都婉拒。因為對方家世很好，為了獲得對方爸爸認可，小鐘特別投其所好找了名師學打她爸爸最愛的高爾夫球，除了陪她爸爸打球，有時甚至充當桿弟，慢慢終於獲得她爸爸的認同，連家族聚會都會找他一起參加，讓感覺被認同的小鐘很開心，後來兩人持續交往，甚至開始同居，對方也開始把自己的東西陸續搬到他家，小鐘說：「那段時間人生中真的非常開心。」

後來有次小鐘去韓國出外景，5天4夜後回到家，一打開發現對方原本放的東西全部都搬空了，還把家裡打掃得好乾淨，就跟她從來沒有出現過一樣。小鐘趕緊打電話給對方，但對方一直不接，打給她的家人沒有一個人接電話，後來在桌上發現了對方寫給他的信，看完讓小鐘真的很難接受，原來那個女生吃素，交往期間小鐘只要跟她吃飯都是吃素，讓愛吃肉的小鐘很痛苦，只能趁她不在的場合偷偷吃肉，於是那個女生覺得小鐘身上有吃肉的「葷味」，所以要分手，而且連電話都換掉有如人間蒸發，交往1年多的戀情也隨之告終。