俄羅斯24日舉兵入侵烏克蘭後，戰事爆發數日，據《BBC》報導，烏克蘭有聲望的民調機構「民調社會學」發布最新民調顯示，烏克蘭總統澤倫斯基的滿意度飆上新高，有91％的受訪者支持澤倫斯基，僅6％不支持。此外，有高達70％的民眾都相信烏克蘭能夠抵擋俄軍的侵襲。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，烏克蘭東部北部南部好幾個城市都已經失去對外聯繫，是要怎麼問到那些民眾？

根據「民調社會學」(Rating Sociological)組織進行的民調，91%的受訪者支持他，只有6%的人不支持，3%的人未決定。這項民調訪問了烏克蘭各地的2000名民眾，俄國占領的克里米亞和烏克蘭東部叛軍控制地區的居民被排除在外。

黃暐瀚28日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，現在俄、烏是交戰狀態，尤其在烏克蘭東部北部南部好幾個城市都已經失去對外聯繫，是要怎麼問到那些民眾？光是從取樣來講，就可能有問題。節目主持人提到報導說「是用電話民調」。黃暐瀚認為，但現在在打仗卻還能夠問烏克蘭人？

黃暐瀚指出，想對抗俄羅斯的人當然會支持總統，但是也有想結束戰爭的人，尤其烏西和烏東的民情不同。烏東認為自己是俄羅斯人的有2成，這些人就不見得會支持澤倫斯基繼續抵抗，所以看待戰爭應該要從各種不同角度去看。

第二，現在的戰局已經呈現僵持狀態，俄羅斯的軍隊補給，看來也出現一些問題，黃暐瀚並引述《基輔獨立報》等報導指出，有俄羅斯坦克兵因為坦克沒油而到警察局要油料，且還有幾個俄羅斯官兵到基輔的商店買東西，從這些事不難看出，俄羅斯軍隊因為戰線拉長，而出現補給出問題的情況，因此，這場戰爭可能是打不了太久的，因而會出現對烏克蘭有利的局面。