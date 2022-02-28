台灣好山好水，每到連假許多熱門景點都會爆人潮，有的地方連外國觀光客都趨之若鶩，不過反而許多國人常常想不出台灣有什麼地方好玩。有網友好奇詢問，台灣有什麼這輩子一定要去的地方？有內行人列出3大景點，直言沒去過的話，恐怕會被外國人笑。

一名網友在《PTT》表示，他自認為台灣這輩子一定要去的地方有武嶺、嘉明湖，他認為武嶺開車或騎車去都可以，難易度很低，至於嘉明湖，雖然聽說很屌，可是難度相對較高，基本上沒有爬山經驗的人可能只好放棄。

原PO詢問大家，覺得台灣有什麼地方是這輩子一定要去的？引起網友熱烈討論，有內行人點出，有3個地方此生必去，否則恐怕會被外國人笑，包括阿里山、九份及日月潭。

台灣九份老街TOP 5必吃美食

網友指出「阿里山跟九份，這兩個地方我從來沒去過，直到去日本被一個路人老頭傻眼後，我回台灣就馬上衝去走走，另外再追加一個日月潭，沒去過也是會被外國人笑死的」。

不過也有網友說「嘉明湖跟商業團不難吧」、「不去那些地方會怎樣嗎」、「都是用廣告堆出來的」、「沒有這種地方」；還有人認為艋舺夜市跟花蓮也很值得一去。