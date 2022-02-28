俄羅斯入侵烏克蘭，大批烏克蘭人順著公路逃難到波蘭、匈牙利、保加利亞、摩爾多瓦和羅馬尼亞等國，得到了相當熱烈的歡迎。雖然這種熱情好客值得稱讚，但是比較歐洲面對來自中東和非洲的移民和難民時，又會發現收容的程度有巨大的差異。

美聯社報導，保加利亞總理佩特科夫(Kiril Petkov)表示，會出現這種差異也沒有辦法，「烏克蘭人很聰明，他們是受過教育的人；至於其他的難民潮，我們很難確定他們的身份，甚至可能是恐怖分子的滲透」。

這種話聽在敘利亞記者歐卡巴‧穆罕默德(Okba Mohammad)耳中就特別不是滋味，他說「這個聲明混合了種族主義，和伊斯蘭恐懼症。」

歐卡巴於2018年逃離家鄉，他現在住在西班牙，與其他敘利亞難民一起創辦了第一本阿拉伯語和西班牙語的雙語雜誌。他說，佩特科夫的言論已經聽多了，並不感到驚訝。

歐卡巴表示，他在關注烏克蘭事件時，有一種似曾相識的感覺，他在幾年前就和烏克蘭人一樣，不得不躲在地下防空洞，保護自己免受俄國炸彈的傷害。他也努力擠上一輛早已超載的公共汽車，才逃離他的城鎮。

「難民就是難民，無論是歐洲人、非洲人還是亞洲人，我希望各國一視同仁。」

歐洲一些最極端的反移民領導人，在看到烏克蘭戰爭後，語氣變化的令人震驚，從「我們絕不讓任何人進來」到「我們儘可能讓每個人都來」，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）就是這樣子的歐洲領袖，他在去年12月堅定的拒絕中東和非洲的移民和難民的進入，但是在這個星期，他表示絕對會收容烏克蘭難民。

不僅僅是政客，媒體在報導和描述烏克蘭難民也有大小眼，半島電視台英語電視節目主持人說烏克蘭難民「像是富裕的中產階級，顯然與逃離中東、北非地區的難民很不同…他們看起來就像你希望住在隔壁的歐洲鄰居家庭。」

之後半島電視遭到批評，趕緊發表道歉聲明。

哥倫比亞廣播公司的一位記者表示，「基輔的衝突不像伊拉克或阿富汗那樣幾十年來的戰亂，看起來是一個相對文明、相對歐洲的城市。」

獨立移民和庇護研究員卡拉馬尼杜 (Lena Karamanidou)在推特上寫道：「當我們看到各國政府和歐盟領袖，對試圖到達歐洲的人的反應有多麼不同時，我們無法迴避歐洲根深蒂固的種族主義問題。」