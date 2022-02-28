中澳關係近年因澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）操作反華策略而日趨緊張，澳大利亞的中國政策在今年的大選中再度成為重要議題，莫里森仍激烈抨擊在野 黨工黨「綏靖中國」，態度過於軟弱。不過外媒報導指出，澳大利亞最新民調顯示，莫里森的反華策略並未奏效，其支持度已被在野的工黨逆轉，以45%對55%明顯處於落後位置。

據《澳大利亞人報》公佈的最新民調顯示，距離5月大選還有不到3個月的當下，莫里森領導的自由黨和國家黨組成的執政聯盟支持度為45%，明顯落後於在野 工黨55%的支持度，這意味著莫里森政府可能會失去多達21個席位。

《多維新聞》指出，莫里森目前以微弱優勢掌權，根據澳大利亞法律，他必須在5月21日之前舉行選舉。在過去一個月，莫里森政府在國會試圖就國家安全問題向工黨施壓，稱工黨在處理澳中關係方面不夠強硬，並指責他們試圖對中國政府採取綏靖政策，但是此一策略到目前為止沒有證據表明有發生作用。

報導說，在首選總理項目方面，莫里森的支持度從一年前領先工黨黨魁阿爾巴內塞（Anthony Albanese）35個百分點，持續下跌至現在已落後阿爾巴內塞2個百分點。