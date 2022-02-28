中華電信嘉義營運處2016年發生員工與廠商勾結，內神通外鬼，偽造3筆鋼材採購案，以「假交易、真放貸」方式向中華電信詐財3400多萬元，2020年7月嘉義地檢署指揮嘉義市調查站搜索、傳喚多人後，近日嘉義地檢署起訴涉案黃姓副總經理等4名員工和業者廖男、張男共6人。

嘉義地檢署起訴書指出，2016年間，時任中華電信嘉義營運處副總經理黃男、林姓科長、林姓股長及業務經理黃女，因業務衰退，為增加營收達到嘉義營運處績效標準，與有借貸需求的廖姓男子合謀偽造3筆鋼筋採購案，以此不實交易掏空中華電信資產。

起訴書指出，當時黃姓副總、林姓科長分別擔任召集人、執行秘書，林姓股長及黃姓業務經理及其他不知情中華電信嘉義營運處員工組成「嘉義營運處標／專案評估作業投標／常設（專案）小組」後，4人再與廖、張共同創設3筆虛假鋼筋買賣交易。

起訴書提到，嘉義營運處先向其中2家企業社購入3400萬餘元不存在的鋼筋，再把鋼筋加價轉賣給另1家企業社，事實上，這3家企業社實際負責人都是廖男，且前後2次交易價差，則為貸放資金給廖男的利息，中華電信嘉義營運處也藉此方式虛增營收，不過買進虛構鋼筋的企業社交付給嘉義營運處的支票、本票都未兌現。

檢方指出，雖林姓科長和林姓股長均指與業者廖男業務往來由業務經理黃女負責接洽、招攬提報，而黃女也坦承廖男需資金囤積鋼筋，而以鋼筋名目替換借款，且雙方簽約均由科長及股長處理，2人對3筆採購案交易模式完全知悉，至於黃姓副總不但擔任3筆採購案專案小組召集人，也參與決議購買鋼筋，另與廖男簽約時，副總與林姓科長、股長都在場。

嘉義地檢署檢察官侯德人近日偵結，並依違反證券交易法、商業會計法、刑法加重詐欺取財罪、行使業務登載不實文書罪等罪嫌，起訴當時擔任嘉義營運處副總經理黃男等4名員工、廖男和配合的業者張男。