俄羅斯發動侵略戰爭以來，遭遇烏克蘭頑強抵抗，如今又有冷氣團南下，俄軍雪上加霜。中央氣象局長鄭明典指出，烏克蘭北方預計3月5日前後，將迎來一波來自北極的冷空氣，威力強大。網友一片叫好，認為又濕又冷的天氣可拖住俄國大軍，機械化部隊恐陷入泥濘，不利俄羅斯總統普丁要求的速戰速決。

鄭明典日前預估黑海有低壓發展，水氣增多後，明顯影響烏東天氣，由乾冷轉濕冷。根據最新模式模擬，新一波冷空氣從北極一路南下，5日左右抵達烏北地區，加上低壓助威，整個戰場又濕又冷，俄軍重型武器面臨考驗。

「俄羅斯天氣預報沒算準，真的是天助烏克蘭」，台灣網友一面倒挺烏；儘管同為斯拉夫民族的俄軍不畏酷寒，但坦克、裝甲等車輛，在泥濘的戰場上無法發揮效率，這點對烏軍有利。

有網友分享歷史戰役，當年希特勒侵略時為蘇聯的俄羅斯，打到史達林格勒時遇到大雪，納粹軍就這樣被雪困住。蘇聯軍隊以時間換取空間，最後逮到機會成功反擊，重挫希特勒；這場戰役也成為二次世界大戰的轉捩點。

距離3月5日還有幾天時間，網友七嘴八舌討論，若兩國談判破裂，普丁為免夜長夢多，一定會趕在冷氣團抵達前發動猛攻，甚至加速白俄羅斯出兵，烏克蘭能撐多久？有待考驗。