日本產經新聞台北支局長矢板明夫在臉書批評國民黨立委陳以信，寫信到日本總社「告御狀」，要他「少說話」。台南市長黃偉哲隨後也在臉書向矢板致意，並說無法接受陳以信「要求日本總社施壓記者的作為」，還強調「這不是台南人的作風，更不符合台灣人的精神。」矢板也回應「感謝支持」。

黃偉哲在矢板的臉書留言說，「自由之家」本月剛公布的「2021年全球自由報告」，日本和台灣分別名列亞洲第一、二名自由國家。台灣和日本的友好情誼，是東亞民主陣營攜手合作的重要基礎。「我們尊重且支持包括矢板先生在內的所有新聞工作者，擁有獨立且完整的報導空間。我們無法接受陳以信委員不敢向中國抗議、卻要求日本總社施壓記者的作為。我們要強調：這不是台南人的作風，更不符合台灣人的精神。」

矢板則在臉書表示，前兩天產經新聞東京本社轉傳陳以信的抗議信，對他在臉書提到陳的名字，還提到「國民黨的一個重要價值，是被中共利用」，表示十分不滿，希望本社給他施壓，讓他少說話。

矢板說，他翻看了一下過去寫的臉書，有這麼一段確實提到陳被中國官媒點名為「暗獨」之事，但並沒有對其個人做任何評論。按理陳應該要去找批評的北京「人民政協報」抗議，他只是客觀地介紹陳被點名一事，寫信給產經新聞，應該是找錯了對象。

此外，他也早在臉書上標明，他發表的是個人意見，並不代表產經新聞的立場，「陳委員和我曾經有過多次交流，我們之間有暢通的溝通渠道，有不同的意見明明可以直接來找我，卻在背地裡找人用日語寫信到東京去告御狀，採用這樣的手段令人遺憾。」

矢板還強調，他雖是產經新聞的職員，但也享有個人的言論自由。媒體人追求的客觀公正，在於報導事實，不扭曲真相，而不是放棄批判精神，遇事不發表意見。陳委員可以不同意他的意見，但希望能有一個聆聽高見的機會。