桃園市新街國小晚間傳出3名學童染疫，教育局緊急通知全校師生含幼兒園約1800人採檢，該校即起也將停課14天。(蔡依珍攝)

桃園市新街國小28日晚間傳出3名學童染疫，教育局緊急通知全校師生含幼兒園約1800人採檢，該校即起也將停課14天，全面改採線上教學，據悉是因在中壢某禮儀百貨公司上班的女員工染疫後，匡列同住家人採檢，3小孩晚間結果出爐皆為陽性，市府緊急召回全校師生採檢，連同家長預估會有3000人。

桃園觀音米迪幼兒園群聚案，27日確診的1家6口中，因爸爸案20557曾於23日到中壢某禮儀百貨採買，釀該百貨女員工確診（案20621）、Ct值19.1，市府緊急匡列該女員工同住家人採檢，3名小孩晚間都陽性確診，分別為2年級的雙胞胎兄弟和1年級的弟弟，因都就讀新街國小，該校也緊急召回所有師生採檢。

新街國小有幼兒園100人、國小部1600人、教職員工140人，總計約有1800名師生，校方也鼓勵同住家人一同採檢，預估將有3000人，預計晚間全數採檢完畢。