外電REDD引述消息人士透露，深陷財務危機的大陸地產開發商融創中國，正向國有不良資產管理公司中國信達洽談出售上海和北京的兩個項目。

融創中國港股28日跌幅不斷擴大，早盤小幅開低後，股價一路向下，午後最多跌近18％，最低來到6.3港元，創逾五年低位。融創中國28日全日跌16％，收報6.4港元，成交額達19億港元。

報導指，融創2019年以人民幣（下同）125億元從泛海控股收購這兩個項目。即使該兩個項目早前已被質押給信達獲取融資，消息人士表示，若交易完成，預計仍可為融創帶來幾十億元的新增資金。

有知情人士表示，融創最近正與包括信達在內的四大AMC機構洽談，每家洽談的合作規模都在百億元級，目前談判順利。若融創可和這些AMC機構達成合作，將有助於快速提升融創的流動性並儲備更多資金。

另外，知情人士指，融創已準備好足額資金，兌付將於4月1日到期的本金為40億元（20融創01）的可回售債券。

融創中國2月中旬傳出旗下項目公司的商業票據到期未兌付，陸媒當時報導，融創大量商票在2021年2月開出，2022年2月這些商票也將集中到期，估計春節結束時融創將面臨約20億元的票據到期，正展開延期談判。