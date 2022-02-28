俄羅斯總統普丁向烏克蘭發動戰爭，衝擊全球股市劇烈動盪，美股也因此遭受恐慌賣壓，然周四（24日）卻上演驚人反彈。分析師認為，對華爾街而言，比起普丁，市場上主要風險仍是聯準會主席鮑爾，以及通膨隱憂。

美股周四盤中一度跌逾800點，隨後尾盤逆轉小漲收紅。雅虎財經報導，這樣的大逆轉可能是一個暗示，代表投資人可能開始將俄烏衝突拋在腦後，這與地緣政治不會長時間影響市場的觀點不謀而合，而投資人矚目焦點則回到貨幣政策上。

「升息通常意味著更低的估值」，Commonwealth Financial Network投資長麥米蘭（Brad McMillan）表示，自2021年底以來，標普500指數的預估本益比急遽下降，某種程度可以解釋現在市場下跌，反而地緣政治所帶來的隱憂相對有限，「這麼看來，華爾街更加擔憂聯準會主席鮑爾，而非普丁，至少目前是這樣」。

人民聯合銀行（Peoples United Advisors）投資長John Traynor表示，俄烏衝突會讓聯準會考量更加周全，升息的速度放緩，「但我們確實認為，市場趨勢和聯準會有關聯」。

實際上，聯準會政策「是否能夠成功遏制不斷飆漲的通膨」幾乎是市場走向的討論焦點，尤其是在原油周四一度漲破每桶100美元的情況下，成為烏克蘭事件引起最大的隱憂之一。

不過高盛指出，當前情況不同以往，在過去，地緣政治將導致聯準會延後收緊或放鬆政策，而如今通膨風險當前，聯準會收緊政策的理由更具有急迫性；此外，薪資上漲、高通膨預期，以及大宗商品價格飆漲等因素，也加劇此情況。

高盛續指，「因此我們預估地緣政治風險不會阻止FOMC在即將召開的會議穩步升息25個基點，但我們認為地緣政治的不確定性，有進一步降低3月升息50個基點的可能性」。