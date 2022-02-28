外電引述知情人士透露，大陸教育平台粉筆考慮申請在香港上市。知情人士稱，粉筆正在與財務顧問合作，可能利用首次公開招股（IPO)）籌集約3億美元，磋商仍在進行中，最終發行規模和時機等細節可能仍有變化。

據官網介紹，粉筆成立於2015年，是專注於成人職業考試的知識類培訓平台，主營公務員考試。

大陸自2021年起大力整頓校外教育培訓機構，也讓該行業面臨一波洗牌與退場。大陸教育部校外教育培訓監管司28日表示，目前25家教育相關上市公司均已完成清理整治，不再從事義務教育階段學科類培訓。

香港信報報導，教育部公布，截至目前，原12.4萬個義務教育階段線下學科類校外培訓機構，已壓減到9728個，壓減率為92.14％。原本263個線上校外培訓機構壓減到34個，壓減率為87.07％；預收費監管基本實現全覆蓋，監管總額超過人民幣（下同）130億元；所有省份均已公布政府指導價標準，收費較規定公布之前平均下降四成以上。

市場監管總局指出，2021年，對新東方、學而思、作業幫等15家校外培訓機構進行重點檢查，並對上述企業的虛假宣傳行為和價格欺詐行為予以頂格處罰，罰款共計3650萬元。