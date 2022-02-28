年過完了還忍不住想買彩券？日前有網友貼出一段8秒影片，按下播放鍵後，只見一位長髮辣妹穿著低胸連身裙，拿到彩券後就往外奔，意外被拍下「3秒狂抖畫面」；而影片一出，明明只是個在買彩券的長髮妹，不少人卻直呼資訊量過於龐大：「這影片多長了？看了兩個小時還沒完。」不久還真的有人神到她的IG，高冷氣質搭配火辣身材，讓不少網友秒按下追蹤，並呼喊：「想買彩券了！」

日前有一位男網友在臉書私密社團「●【爆廢公社】●」貼出這段8秒影片，畫面中一位戴著黑色口罩的長髮辣妹，一襲黑色連身洋裝還穿著白色針織外套，當時她拿到彩券後就往外奔，突然發現似乎跑過頭，加上她穿著拖鞋，來不及煞停就踉蹌了一下，還好被身邊的人拉了一把；不過因為長髮妹的連身裙相當低胸，隨著跑動根本止不住胸前的「波動」，雪白的北半球UU隨著「急煞」又晃又抖，讓網友們看了全都暴動。

長髮辣妹拿到彩券後就往外奔，意外被拍下「3秒狂抖畫面」。（圖／取自臉書「●【爆廢公社】●」）

網友噴鼻血狂讚呼喊：「彩券買起來」、「卡卡卡卡卡」、「12小時的影片有夠無聊」、「回過神1小時就這樣沒了」、「這家彩券行在哪」、「想買彩券了！」、「片長太長了，看不完」、「哪家彩券要講啊」、「沒禮貌，IG勒？聯絡方式勒？都沒有以後她真的跌倒怎麼辦？」

在一片「跪求IG」的敲碗聲中，還真的有神人「神」出了她帳號，原來這位長髮妹名叫「丁寧」，在IG擁有1.1萬粉絲數人氣，從照片中除能看出她除了擁有精緻五官，凹凸有致的身材更是火辣又吸睛，高冷風格的照片被大讚很適合；她不但不吝嗇秀出好身材，在幾張美照中丁寧露出甜美親切的笑容，與高冷風格意外形成反差萌，也引粉絲狂刷愛心。