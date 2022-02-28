俄羅斯總統普丁一再合理化所謂的「特別軍事行動」，並宣稱侵略攻擊只鎖定軍事基地及設施，不會殃及無辜人民，還要烏克蘭人放心。然而，昨日一名烏克蘭護理師科諾瓦洛夫(Oleksandr Konovalov）PO文表示心碎，因為又一名無辜孩童命喪俄軍炮火下，經搶救最後仍回天乏術。
普丁的「請放心」一說似乎根本是個謊，烏俄戰爭開打至今，許多影像、照片已經證明烏境內多處民宅、教育機構被炮彈摧毀，許多居民被迫流離失所，逃到庇護所安頓。根據《紐約郵報》（New York Post）昨日(27)報導，位於頓內次克的馬里烏波爾(Mariupol)又傳出憾事，一名護理師科諾瓦洛夫形容，當時救護車送來一名渾身是血的小女童，伴隨著無止盡的哀號聲被推入手術室急救，她說:「一群人像熱鍋上的螞蟻，急忙對她進行CPR，我們希望她沒事…真的…」
由於該名女童傷勢十分嚴重，儘管醫護人員在救護車上持續進行急救，失血過多以致最後仍回天乏術。照片中可以看到，一群人圍著小女童盡全力挽回她的生命，鮮血沾染了擔架和床單，所有救護人員手上沾滿了血，搶救失敗許多人流下眼淚，其中一名醫師更痛斥俄軍根本是恐怖份子，更痛罵普丁「為什麼不去死」。
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