根據《環球時報》引述俄新社、俄塔社2月28日報導，烏克蘭總統澤倫斯基宣佈，已經作出從烏克蘭監獄釋放參加過作戰行動、具備實戰經驗的囚犯的一項決定，以便讓這些人「贖罪」。

澤倫斯基指出，從道德角度來看，批准這個決定並不容易，但從防禦角度來看，這是有好處的。在戒嚴令下，之前參加過作戰行動的人員，具備真正戰鬥經驗的烏克蘭人將被釋放，在目前戰爭的最熱點地區贖罪。

澤倫斯基還宣佈，將取消對參加過烏克蘭政府軍在頓巴斯地區強力行動的一些人員的限制措施，「現在最重要的事情是防禦」。

稍早2月27日，烏克蘭總檢察長辦公室的檢察官安德列‧西紐克在接受烏克蘭公共電視台（Hromadske）採訪時表示，「正在從監獄和審前看守所釋放前軍人，他們表示希望在戰時狀態保衛國家。」

當時西紐克表示，這些大多數囚犯的戰鬥經驗、為國家立下的功績和懺悔的誠心都將被考慮在內。