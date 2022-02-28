台中葳格太陽28日在台體大主場迎戰高雄全家海神的精采對戰，吸引超過4500名觀眾進場，葳格太陽亞洲外援何喬登（Jordan Heading）三分球17投7中，轟進全場最高36分，可惜比賽後段被對手掌握節奏，最終在延長賽以113比122飲恨。

這場對上聯盟龍頭海神的比賽，葳格太陽開賽打出精采好球，前3節大部分都處於領先，末節更一度擴大為16分差距。沒想到海神改變防守後，葳格太陽應變不及，最終延長賽又被對手取得先機，遺憾吞敗。

葳格太陽總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後說：「海神是聯盟最好的球隊之一，我們每次都很期待能與他們交手，今天我們雖然掌握了比賽前段的節奏，做出好的決定、好的投籃，但他們改變防守後，我們進攻也出現問題，才讓他們有了逆轉的機會。」

貢獻20分的桑尼（Sani Sakakini）也提到，連續二天在大比分領先被對手追上，「這是我們自己犯的錯，確實應該輸球。」但他也強調，接下來會記取教訓，不再重蹈覆轍，期待為球迷打出更多精彩比賽。

何喬登此役斬獲36分，他說：「我對結果感到很失望，也對我們結束比賽的方式感到失望，但無論結果如何，我們還是可以回家與家人親友相聚，同時間在烏克蘭很多人在為自己生命奮鬥，我們已經很幸運了。」

葳格太陽今天也特地在賽前舉行一同為烏克蘭祈禱一分鐘的儀式，期待戰火早日平息。而來自巴勒斯坦的桑尼對戰爭特別有感觸，他說：「我體驗過那樣的生活，我知道那是什麼感覺，希望這一切能趕快結束，世界和平早日到來。」