56歲「時尚教主」藍心湄和「全台最美歐巴桑」陳美鳳有著多年的好交情，近日她在節目中聽聞巨蟹座易因沒安全感而做奇怪的事，熊熊想到巨蟹座的姐妹陳美鳳，大爆對方無論再累、再醉都會來她家吃泡麵，開玩笑說現在很怕半夜接到陳美鳳的電話。

星座專家唐綺陽最近在節目《女人我最大》分析12星座守財奴，指出並列第2名的水象星座巨蟹、雙魚小氣的原因是非常沒安全感，「也許已經家財萬貫，他很可能還是會表現出很奇怪的行為。」主持人藍心湄忽然想到某個巨蟹座閨蜜就有這種特徵，「她工作再累、或者喝得再ㄎ一ㄤ，她最後一定會打電話給我，我現在很怕12點半接到她的電話說『我可不可以來吃一碗泡麵？』」

藍心湄接著揭密這位閨密就是不愁吃穿的陳美鳳，「就是一個很簡單的泡麵，可是她吃得好感恩這樣子，我現在知道了，就是這個毛病！」藍心湄哭笑不得地說，每次看到對方吃得如此津津有味，都會感到很不可思議：「我才一碗泡麵，被她這樣欣賞到，我就覺得自己好有成就感這樣子，只要幫她煮泡麵，我整個就醒來！」

一旁的來賓王少偉聽到這段趣事，也笑道：「（陳美鳳）要省那個泡麵的錢」、「而且你（藍心湄）還會幫她泡好，收還不用她收」，藍心湄馬上附和並爆料陳美鳳吃泡麵時，蛋絕對不可以是破的，一定要是完整的水波蛋，認為這樣比較營養也不容易過敏。

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