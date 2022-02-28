西方對俄國侵烏祭出空前制裁，導致俄羅斯盧布屢貶新低，為防經濟崩潰俄國央行28日宣布，政策利率狂升逾1倍到20％，並挹注7330億盧布流動性。俄央另使出資本管制措施，包括強制出口商拋售80％外匯收入，禁止券商出售外資持有的俄國證券。

俄國央行周一決定，將基準利率由9.5％一口氣調升到20％，觸及本世紀來最高水位，以抵銷盧布狂貶及通膨高漲的風險。

俄羅斯盧布周一貶至119.50兌1美元，與上周五收盤價相比劇貶30％，再創歷史新低價位。

此外俄國央行下令俄國出口商自周一起，拋售80％外匯收入；擴大可作為貸款擔保品的證券項目；暫時禁止券商出售外資持有的證券，但未指明哪些證券禁售。

俄央另表示將釋出7330億盧布（87.8億美元）的地方銀行儲備，以增加市場流動性。

俄央周日數度宣示會確保金融穩定，自2月28日起恢復在國內貴金屬市場收購黃金。

西方國家已達成將俄國踢出SWIFT（環球銀行金融電信協會）支付系統的共識，俄國民眾憂心西方制裁引發現金短缺及支付中斷，27日俄國各大城爆發擠兌潮，銀行ATM前大排長龍。俄國最大國營銀行Sberbank表示，在很短時間內經歷存款大量提領外流。

外匯交易商萬達（OANDA）亞洲資深市場分析師哈雷（Jeffrey Halley）說：「俄羅斯周末已見擠兌潮，通膨隨即會飆升，俄國金融體系恐陷入麻煩。」

但野村證券（Nomura）分析師在致客戶報告中警告，西方對俄國入侵烏克蘭祭出報復性制裁措施可能會殃及全球。

野村報告說：「西方制裁或許最終會重創俄國貿易流，但俄國金融機構經手的外匯交易約80％是美元計價，這麼一來也會傷及歐盟等俄國主要貿易夥伴的成長展望，進而升高通膨壓力及停滯性通膨的風險。」