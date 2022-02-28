蘭嶼情人洞今天中午發生釣客落海，海巡人員前往救援。（民眾提供）

蘭嶼3名當地村民今天中午到情人洞釣魚，其中1人不明原因落海，2名釣客下水救援，但都因體力不支也無法游回上岸，海巡人員運用遙控式救生圈實施救援，將3人救上岸，2人意識清楚，最先落水者昏迷，經搶救仍告死亡，事故發生原因警方調查中。

第一三岸巡隊表示，今日中午12時08分接獲台東縣警察局轉民眾報案，表示位於蘭嶼情人洞一線天海域有3名男性釣客落海，立即派遣開元安檢所攜帶遙控式救生圈及相關救授裝備趕赴現場實施救援，同時聯繫第十五海巡隊、蘭嶼消防分隊、空中勤務總隊、綠島漁業電台及東清社區發展協會等單位派員前往救援。

海巡人員抵達現場後，結合當地村民立即下水並同步運用遙控式救生圈實施救援，其中2名意識清楚、1名無意識，後續由救護車將無意識民眾送往蘭嶼衛生所實施救治。

海巡人員示，58年次的陳姓釣客最先落海，另2名釣客下水救援，但都因體力不支也無法游回上岸，救起時，陳男意識昏迷，送蘭嶼衛生所仍告不治，另2人意識清楚。

東部分署第一三岸巡隊呼籲：民眾從事海釣或其他水域遊憩活動，應穿著救生衣，以維自身安全；另如有發現危難、救生或救難等案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員？赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。