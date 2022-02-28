可適時脫口罩了！指揮中心公布自3/1起增加四種場合可免戴口罩，包括室內外從事運動、拍攝個人/團體照時，均可脫罩，但仍應隨身攜帶口罩，無法保持社交距離時，仍需戴口罩；另外唱歌時維持須戴口罩。

指揮中心除3/1日起針對免戴口罩有放寬措施外，自3/7起，入境檢疫由現行14+7縮減為10+7，縮短檢疫規定為居家檢疫10天及自主健康管理7天，期間須配合2次PCR檢測及4次快篩。

指揮中心公布可免戴口罩場合如下（1～4項為新增）：

1.於室內外從事運動時。2.於室內外拍攝個人/團體照時。3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。5.農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作。6.於山林（含森林遊樂區）、海濱活動。7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

此外除口罩放寬，還有六項微解封措施，包括一、大眾運輸開放飲食，旅客須在鄰座乘客有佩戴口罩及有適當距離的情況下飲食，飲食完畢後須戴上口罩。

二、賣場、超市、市場依營業場所及公共場域防疫管理，開放試吃。三、取消赴離島機場／港口快篩措施；四、台北、新北、桃園、高雄依原維持除例外情形禁止探病，其餘縣市醫院可開放探病，已接種3劑疫苗或持康復證明得免3日內篩檢陰性證明。

五、開放非本國籍商務人士來台，包括外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動，申請人應付我國駐外館處申請特別入境許可。中港澳人士因商務履約及跨國企業內部調動事由，中國籍人士由我國邀請單位於內政部移民署線上系統申請、港澳人士則赴香港、澳門經濟文化辦事處或駐外館申請。