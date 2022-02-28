路透調查15家券商機構發現，券商機構預期2022年上半年大陸住宅均價將較上年同期下跌約1％，但隨著穩房市政策效果逐漸顯現，全年房價料呈現年增長2％，總體呈現「前低後高」走勢。

報導指出，機構普遍認為需求端尤其是聚焦自住需求的政策將更加放鬆，包括全國範圍的房貸利率下降、部分城市的首付下降、放鬆限購等；同時，政策或借助加大開發貸投放、允許債務展期、改善發債融資環境、推動企業併購等措施，以緩解房企資金壓力。

住建部早前表示，為穩定宏觀經濟大盤發揮積極作用，並再強調保障住房需求，加大保障性租賃住房供給，或將更進一步提振行業信心。

有機構認為，從政策端傳導到市場端具備一定時滯性，預計上半年房價仍會處於下行周期，下半年房地產市場將有所企穩。然而，地產的回暖預期仍是結構性的。一線城市和二線城市受益於經濟、人口優勢的支撐下，房價韌性較強，交易活躍度將明顯優於三、四線城市。