俄軍24日進攻烏克蘭，戰事發展近一周，根據烏克蘭武裝部隊 (Armed Forces of Ukraine) 參謀本部公布的俄軍的最新戰況損失，損失各類固定翼機-29架、旋翼機-29架、坦克-191輛、甲車-816輛、各類火砲-74座、人員陣亡約5300人。對此，有PTT網友表示「虧大了，對半砍也是不小數目」、「持保留態度，畢竟只有單方面的數據」。

根據烏克蘭武裝部隊 (Armed Forces of Ukraine)28日透過臉書公布的俄軍的最新戰況損失，損失如下：各類固定翼機29架、旋翼機29架、坦克191輛、甲車816輛、各類火砲74座、山毛櫸防空飛彈1輛、BM-21火箭發射車20輛、其他軍事車輛291輛、油罐車60輛、艦艇2艘、防空系統5座、人員陣亡約5300人。

據《俄羅斯衛星通訊社》最新消息，俄羅斯和烏克蘭代表團之間的首次談判，已經在白俄羅斯正式展開。此外，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）向總統普丁報告，俄羅斯的「核三位一體」已經進入戰備狀態，包括戰略導彈部隊、北方艦隊、太平洋艦隊、戰略航空兵指揮部均包含在內。

對於烏克蘭公布的這份俄軍戰損清單，經轉貼至PTT論壇，掀起不少網友熱議，有網友表示「烏克蘭怎麼不公布自家數據？」、「5300人！4天比9年車臣傷亡人數還多」。也有網友認為「這數據參考一下就好，沒必要認真看待，實際的戰損數據得等到戰後清點戰場後才知道，而且還有可能不被解密」、「上千輛的戰鬥車輛，一輛1千萬台幣也燒了100億了，真的虧大了」、「美國至少軍援了五百枚標槍」、「搞到普丁把核威懾拿出來嘴了，俄方傷亡似乎不會小」。