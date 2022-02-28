228連假最後一天，淡水老街湧進許多遊客。（鄧博仁攝）

許多民眾趁著假期最後一天到淡水遊玩，搭渡輪到八里及漁人碼頭。（鄧博仁攝）

228連假最後一天，淡水老街上每一家商店都擠滿了排隊的民眾。（鄧博仁攝）

228假期最後一天，由於天氣放晴許多民眾前往信義商圈逛街，開心歡度228最後一天假期。（陳俊吉攝）

天氣放晴許多民眾選擇帶著毛小孩信義商圈逛街，開心歡度228最後一天假期。（陳俊吉攝）

許多民眾前往信義商圈逛街，購物、用餐，開心歡度228最後一天假期。（陳俊吉攝）

許多民眾前往信義商圈逛街，開心歡度228最後一天假期。（陳俊吉攝）

許多民眾前往信義商圈逛街，欣賞街頭藝人表演，開心歡度228最後一天假期。（陳俊吉攝）

228連假最後一天，從淡水捷運站車廂步出，就是人擠人，隨著疫情漸漸趨緩，天氣放晴，許多民眾把握連假最後一天攜家帶眷到淡水。渡船口排隊隊伍，排頭看不到排尾，排隊超過1公里，以時間來算有人排了將近一小時，就是想搭渡輪，享受一種搭船偽出國旅遊。

也有民眾就坐在淡水河邊享受舒爽的天氣，吹吹海風，買個冰淇淋邊看看海、看表演，好不愜意！不但淡水河邊都是出外踏青的民眾，淡水老街更是整條街寸步難行，每家店面外從中午到傍晚，總是排滿人潮等著吃個小吃。

另外在台北市信義區，也由於天氣放晴吸引許多民眾帶著小孩到百貨賣場，逛街、用餐、購物，也有民眾帶著毛小孩出門透透氣，讓商圈百貨公司人潮多了好幾倍，像是回到疫情前榮景，百貨公司一早還未開門就有民眾等待。大人帶小朋友在賣場廣場歡樂遊玩，及前往賣場玩具區，欣賞裝置藝術跟觀看街頭藝人表演，也有選購3c產品等，美食街更是擠滿用餐民眾，大家開心歡度228最後一天假期。