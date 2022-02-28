中央氣象局表示，未來一周天氣變化較快，有兩波冷空氣南下，明天(1日)深夜到周三(2日)清晨，北方將有微弱鋒面通過，桃竹苗、大台北沿海可能有短暫陣雨，周三起東北季風增強，周四(3日)北台灣高溫驟降，將從27、28度降到20度初頭，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨。

明天(1日)天氣和今天類似，白天各地大多為晴到多雲，僅東半部地區及北部山區有零星降雨，周二深夜到周三清晨，北方將有微弱鋒面通過，桃竹苗、大台北沿海可能有短暫陣雨，中南部雲量也會增多；溫度方面，各地夜晚清晨低溫約16至20度，白天各地高溫可以來到26至30度，日夜溫差大。

周三(2日)東北季風增強，周四(3日)東北季風影響，北臺灣天氣轉涼，尤其高溫從27、28度降到20度初頭，其他地區高溫也略降1到2度，至於低溫變化不大；北部及東半部地區有局部短暫雨，周四(3日)中部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周五(4日)東北季風減弱，北台灣氣溫回升；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六(5日)東北季風再增強，下周日、一(6日、7日)東北季風影響，北台灣天氣又轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。8日至10日東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。