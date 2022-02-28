美國供應鏈瓶頸仍未解決，港口與鐵路依然塞滿貨物，貨運商為避免被延誤和加快出貨時間，不斷以卡車替代鐵路來長途運輸。

據美國鐵路協會（AAR）資料，結合鐵路與卡車的複合運輸量，今年首六周較去年同期下降近12％。

業界表示在企業回補已耗盡的庫存下，目前以卡車長途運送貨櫃500英里或以上的需求仍然強勁。過去通常以鐵路做長途運輸。

貨運商寧願選擇卡車而不是鐵路來運送，是因為目前供應鏈上的勞動力、設備和倉庫空間等供應不足，一直延誤出貨時間。

物流公司STG Logistics執行長史文德蘭（Paul Svindland）說，其以卡車運貨量超過平常水準，是因為貨櫃鐵路無法應付需求。

卡車是複合運輸裡最後階段才使用。跟全程以長途卡車運貨相比，複合運輸速度較慢和過程繁複，但較便宜和減少空氣污染。

運輸顧問商Gross Transportation Consulting總裁葛洛斯（Lawrence Gross）說，在新冠疫情爆發後，複合運輸市占率被長途卡車搶走逾1％。以目前貨運量計算，等於每周長途卡車貨運額外多出約3萬趟次。

美國貨運量在2020年夏季開始飆升，因為疫情導致封城，消費者增加購物量，但供應鏈卻難以吸收創新高的貨運量。去年美國進口增加14％，讓加州兩大貨櫃港口、鐵路與倉庫全塞爆。

鐵路運輸線大擁擠，迫使貨運商以靈活的卡車替代。貨運經紀商羅賓昇國際聯運（C.H. Robinson Worldwide）執行長畢斯特菲爾德（Bob Biesterfeld）說，部份貨運商為趕時間而多付錢以卡車運貨。

DAT Solutions分析師克羅克（Dean Croke）指需求推高卡車運費。目前從洛杉磯到芝加哥每英里卡車運費約1.04美元，較去年同期大漲59％。