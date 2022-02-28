中共中央總書記、中央全面深化改革委員會主任習近平28日下午主持召開中央全面深化改革委員會第24次會議。習近平在會上強調，要高度重視防範金融風險，加大金融監管力度，堅決懲處金融領域腐敗，查處違法違紀人員。

新華社報導，會議指出，要深化金融供給側結構性改革，把更多金融資源配置到重點領域和薄弱環節，加快補齊縣域、小微企業、新型農業經營主體等金融服務短板，促進普惠金融和綠色金融、科創金融等融合發展，提升政策精準度和有效性。

會議還說，要優化金融機構體系、市場體系、產品體系，有效發揮商業性、開發性、政策性、合作性金融作用，增強保險和資本市場服務保障功能，拓寬直接融資管道，有序推進數位普惠金融發展。要高度重視防範金融風險，加大金融監管力度，堅決懲處金融領域腐敗，查處違紀違法人員。

中紀委上週才公布針對「一行兩會」等25家金融機構的巡視結果。巡視結果顯示，部分金融機構一把手仍有廉潔問題，甚至點名銀保監會、證監會的政商「旋轉門」問題嚴重。市場普遍認為，從報告內容來看，接下來金融領域的強監管與反腐會進一步加強。