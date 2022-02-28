俄羅斯衛星網報導，俄羅斯總統普丁週日下令將陸基戰略核武、戰略核子潛艦與空軍核子轟炸機都進入高度戒備狀態，理由是北約出現「侵略性言論」，但俄方沒有說明清楚哪些言論屬於侵略性。同時，美國駐歐洲部隊也進入2級紅色戰備(DEFCON 2)，意思是地面部隊可在6小時前往戰區。

英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)在接受天空新聞(SkyNews)訪問時說，「如果俄羅斯沒有停止在烏克蘭的軍事行動，這場危機可能會升級為俄國與北約的衝突。」可能是這段話惹惱了普丁。

俄羅斯國防部長紹伊古(Sergey Shoigu)已通知「俄羅斯的地面、空中和潛艦核威懾力量已經隨時待命。」

E-6B通信中繼機。(圖/美國空軍)

美國防衛等級網站(defcon level)顯示，駐歐洲美軍司令部(United States European Command)已將防衛等級升至2級紅色戰備，有「末日軍機」之稱的E-6B通信中繼機，也升空進入戰備狀態。E-6的長波無線電，可將國家最高指令傳達給深伏海裡的彈道飛彈核子潛艦。