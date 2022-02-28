韓國銀色夫妻檔Rain（鄭智薰）、金泰希昨(27)日晚間驚傳報警，警方到他們家門口外逮捕一名47歲的婦人，以現行犯身分將她帶回警局調查；據悉，該名婦人長期到Rain家前狂按門鈴，導致全家人不堪其擾，這已不是他們第一次被狂粉騷擾，Rain為了保護妻兒而不得已報警求助。

根據韓國媒體《Star Today》報導，警方在今(28)日指出，首爾警方在昨(27)日晚間逮捕一名47歲婦人；據了解，這位婦人從去(2021)年開始，就多次前往Rain與金泰希位在首爾龍山區梨泰院的住處按門鈴騷擾，疑似涉及「跟蹤」等罪嫌被逮捕，目前檢警正在進行調查當中。

類似情況已經不是頭一遭，2020年Rain所屬經紀公司就曾發聲明正告騷擾者，並公布徘迴在住家外頭的監視器畫面間截圖，表示「已經造成不只是藝人，一起生活的家人也產生了巨大的恐懼」；公司強調為了保護藝人的身心靈，會採取一切可能的法律措施，希望狂粉停止這種行為。

金泰希和Rain結婚5年，感情依舊幸福甜蜜。（圖／取自韓網）

南韓天王Rain與金泰希已經結婚5年，婚後育有2女。近年來，Rain與金泰希一直受到「私生飯」（韓國娛樂次文化用語，指喜歡刺探藝人私生活的粉絲）的騷擾，先前Rain所屬的經紀公司公開警告「私生飯」，「如果反覆出現侵害藝人私生活並威脅人身的行爲，本公司將會爲了保護藝人的精神和身體而採取一切可能的法律措施，對藝人及其家屬造成傷害的行為，將不會和解。」，對「私生飯」的不當行為提出嚴厲指責。