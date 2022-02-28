俄烏戰爭開打後，面對俄軍節節進逼，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲世界各地人民加入對抗俄羅斯的行列，並表示烏克蘭將為海外志願者成立「外籍兵團」。前國民黨立委蔡正元直言，現在是綠營練兵的好機會，並點名立委林昶佐和民進黨副秘書長林飛帆應徵，並鼓勵1450跟進，除了可洗刷「閃兵」的質疑，「更讓世界看好了，Taiwan can help Ukraine，就示範這一次」。

綜合外媒報導，澤倫斯基27日表示，烏克蘭將為來自海外的義工建立一個「外籍兵團」，徵募國際義工以傭兵的身份加入抗俄行動。澤倫斯基表示，歡迎世界公民加入烏克蘭對抗俄羅斯，他在聲明中說：「這將是你們支援我們國家的重要證據」。

同時，澤倫斯基發布聲明，呼籲世界各地民眾起身加入對抗俄羅斯的行列。澤倫斯基也向「全球公民」、「烏克蘭的朋友們」、以及和平與民主的支持者喊話：「任何想加入捍衛烏克蘭、歐洲及世界的人都能前來，與烏克蘭人並肩作戰，對抗俄羅斯戰犯」。

對此，蔡正元今天(28日)在臉書上表示，台灣人目前對烏克蘭的戰況，大都來自烏克蘭單方面的消息，但是烏克蘭一方面放出監獄囚犯參戰，一方面又向外徵集傭兵，表示大決戰正要開始，烏克蘭兵力吃緊。

蔡正元認為，這倒是綠營練兵立功的好機會，如果林昶佐、林飛帆及年輕綠委等人能夠率先應徵傭兵，並鼓勵1450跟進，為烏克蘭抵擋俄羅斯軍隊，既可以洗刷「閃兵」的質疑，更可以鞏固抗中保台路線，「更讓世界看好了，Taiwan can help Ukraine，就示範這一次」。