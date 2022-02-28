供應商遭網攻 豐田日本工廠3/1全線停產 21:202022/02/28 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於關鍵供應商小島沖壓工業（Kojima Industries）疑遭網路攻擊，豐田汽車公司28日表示，3月1日將停止國內所有14家工廠的28條生產線。日媒報導說，豐田仍在檢視3月2日能否恢復正常運作。 日本所有產線停工將影響豐田約1萬輛汽車生產，相當於日本廠每月產量的5％。豐田對此拒絕發表意見。 竹縣友善校園宣導 當個聰明網路族 黃河長江水系「握手」 陝西引漢濟渭秦嶺輸水隧洞 大工程全線貫通 #豐田 #供應商 #網攻 #全線 #停產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電 產能全線滿載 04:102022/02/13 證券．權證 旺季雜音多 車商營收逆風揚 04:102022/02/15 證券．權證 經濟部再找業者座談 餐飲業者：上游不漲、下游凍漲 19:422022/02/10 財經 渣打攜手網家 搶攻電商中小企業融資 18:512022/02/17 財經 NAND Flash價漲 威剛、群聯氣盛 04:102022/02/21 證券．權證 豐田踢館 中華菱利端牛肉穩市占 04:102022/02/14 產業．科技 「PChome幫手貸」 渣打銀支持供應商融資 22:592022/02/17 財經 《國際產業》晶片不夠用 豐田全年產能900萬→850萬 16:482022/02/09 財經 《興櫃股》伊雲谷入選Gartner亞太區公有雲MSP代表性供應商 12:502022/02/14 財經 台積元月營收創高 04:102022/02/11 財經要聞 新車款訂單增 巧新添動能 04:102022/02/17 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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