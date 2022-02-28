由於關鍵供應商小島沖壓工業（Kojima Industries）疑遭網路攻擊，豐田汽車公司28日表示，3月1日將停止國內所有14家工廠的28條生產線。日媒報導說，豐田仍在檢視3月2日能否恢復正常運作。

日本所有產線停工將影響豐田約1萬輛汽車生產，相當於日本廠每月產量的5％。豐田對此拒絕發表意見。