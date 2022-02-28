俄羅斯對烏克蘭發起軍事行動，西方國家連番祭出經濟、金融制裁，馬斯克日前啟用星鏈（Starlink）服務，確保烏克蘭網路供應。馬斯克近期再度出手，開放歐洲受俄烏戰火影響地區的超級充電站，提供免費充電服務，且所有品牌電動車都受用。

特斯拉公告，從周一（2月28日）起，開放歐洲部分地區免費充電服務，範圍涵蓋波蘭的Trzebownisko、斯洛伐克的Kosice、以及匈牙利的Miskolc與Debrecen等地區，這些地區皆鄰近烏克蘭，提供所有品牌的電動車都可於地區中的超級充電站進行免費充電服務。

特斯拉表示，「我們希望這能夠幫助你抵達安全的目的地」。

電動車龍頭特斯拉、美國太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）自俄烏硝煙升起以來，已兩度出手力挺烏克蘭；俄羅斯入侵烏克蘭後，後者網路受戰事干擾，烏克蘭副總理費多羅夫26日向馬斯克喊話，「當你忙著殖民火星時，俄羅斯正在試圖佔領烏克蘭！當你火箭成功從太空著陸時，俄羅斯火箭卻攻擊烏克蘭平民」。

沒多久，馬斯克親自回應，「星鏈網路服務已經於烏克蘭上線，將提供更多設備上線」。