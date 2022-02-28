42歲美國男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）因拍電影《水行俠》人氣翻漲，上個月無預警宣布與大12歲的妻子莉薩博內特（Lisa Bonet）和平離婚，消息震撼全球。事隔1個多月，傑森摩莫亞傳復合太太，兩人已重新同居2個禮拜，極力修補關係。

根據外媒《Hollywoodlife》報導，友人爆料傑森摩莫亞2周前搬回和老婆之前的住處，「他們決定再做努力而不是放棄，因為彼此都覺得曾經付出了許多，不想白費」，他們的2個孩子得知後顯得非常興奮，週遭親友也樂見兩人破鏡重圓。

點進傑森摩莫亞的IG，他未針對此爆料多做說明，一如往常的繼續發工作、生活等貼文，不過上月13日公開的離婚聲明已悄悄刪除，推測復合的可信度頗大。

傑森摩莫亞和莉薩博內特的緣份非常深，他曾透露8歲就一見鍾情大12歲的莉薩博內特，指著電視螢幕並對媽媽說：「我要她！」2005年，兩人透過共同朋友認識，很快地陷入熱戀，展開12年的愛情長跑，期間生下一對兒女，直到2017年10月登記為夫妻。未料婚後4年多感情出現裂痕，傑森摩莫亞強調離婚不是沒有愛，而是用更適合的方式發展，給予彼此自由並成為更好的人。如今這對夫妻傳出復合，令影迷又驚又喜。