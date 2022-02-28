女星溫妮（黃于恩）從《大學生了沒》出道，近年加入《木曜4超玩》主持群，青春活潑可愛的形象，受到許多粉絲喜愛，還被封為「木曜女神」、「國民女友」，平常穿搭尺度偏保守的她，日前突然連PO一系列泳衣照，罕見放送養眼福利，讓粉絲相當驚喜，激動直呼「太香了啦」。

台北這幾天終於不再下雨，許多人趁著有陽光的時候出遊，溫妮也在Instagram開心發文：「終於出太陽啦！把握時間狂曬。年前到現在的陰雨綿綿，讓渴望太陽的心裡因子，到了瘋狂的境界」，並說自己的泳裝終於可以派上用場，雖然因為不開放戲水只能拍照，也讓安妮相當滿足了。

溫妮難得PO泳衣辣照。（圖／翻攝自溫妮IG）

照片中，溫妮戴著棒球帽，穿著連身泳衣，外搭一件罩衫，一開始以背影入鏡，不但秀出一雙修長美腿，還有驚人背肌，隨後溫妮把罩衫一脫，原來她裡面穿著的是寶藍色泳衣，更襯托她的白皙肌膚，尤其背後的深U設計，讓她的光滑美背更是一覽無遺。

接著，溫妮再曬出另外一套桃紅色繞頸泳裝，同樣高衩設計，讓溫妮的蜜大腿曲線全見客，顯得比例勻稱修長，而這件不只美背全看光，正面更有看頭，除了腰間挖空2洞露水蛇腰，她更罕見穿低胸小秀事業線，但似乎是害羞，溫妮還是用花朵、蝴蝶符號遮住胸口。

溫妮難得PO出辣照，立刻吸引大票粉絲暴動留言「溫溫好辣喔」、「哪來的蝴蝶啦！！給我拿走哦」、「這兩天的真的讓人尖叫然後又讓人鼻血噴不停，福利直接大放送欸」、「哇塞 現在是整個大解放了嗎」、「連假都一直在尖叫，太刺激了」、「溫溫出寫真了啦」。