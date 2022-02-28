BMW i8衝進前方休旅車底盤下，女車主當時在旁查看車況，連身洋裝露出火辣身材，網友也神出身分，她是名有31萬粉絲的網紅小模「Kimi柔」。（翻攝自Kimi柔臉書粉專）

BMW i8十分慘烈。（翻攝Kimi柔臉書影片）

國道1號頭屋、苗栗路段27日發生5車追撞，其中1輛BMW i8衝進前方休旅車底盤下，事後現場照曝光，一名身穿長毛衣「下身失蹤」的正妹引發關注，網友神出其身分，是網紅小模「Kimi柔」。Kimi柔事後在臉書直呼「差點駕鶴西歸」、「我以為我死定了」，更分享BMW i8引擎蓋捲成如同廢紙、插進擋風玻璃的慘狀，可見車禍當下驚險程度。

有網友在臉書私密社團《●【爆廢公社二館】●》分享車禍照片，只見要價近千萬的超跑BMW i8，整個車頭插進休旅車底盤，彷彿被休旅車「騎」在下面。不過更吸引網友目光的是，一名身穿粉色連身毛衣「下半身失蹤」的長髮女子，彎下腰疑似在查看車子狀況。

原來她是網路上有31萬粉絲的網紅「Kimi柔」，她事後在臉書分享多段現場車禍影片，並發文「唉，好好的一台車，屁股就親下去了」、「差點駕鶴西歸」、「我以為我死定了」。

其中一段影片，「騎」在上方的休旅車已移開，i8慘況大曝光，整個引擎蓋捲起如同廢紙團，插在擋風玻璃上，車損狀況十分慘烈。