據大陸國家統計局發佈的《2021年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，2021年末全中國大陸人口為14億1260萬人，比前一年末增加48萬人，自然增長率千分之0.34，這是中國大陸自1959~1962年大饑荒之後的60年來人口淨增長量最低的一年，也是60年來首次出現男性總數減少的一年。

據《第一財經》報導，《2021年國民經濟和社會發展統計公報》指出，2021年出生人口1062萬人，出生率為7.52‰；死亡人口1014萬人，死亡率為7.18‰；自然增長率為0.34‰。統計數字包含大陸31個省市自治區，不包括港澳台與外籍居民。全大陸人口淨增長48萬人，創下了近60年來（1962年以來）的新低。

從性別區分來看，2021年全大陸男性人口為7億2311萬人，占比為51.2%；女性人口為6億8949萬人，占比為48.8%。相較前一年，男性人口減少了46萬人，女性人口增加了94萬，這使得2021年成為中國近60年來男性人口首次出現減少的年份。

報導說，2021年全大陸人口總數雖仍有增長，但人口下降的省份越來越多，其中河北、甘肅等省人口減少速度加快，中部6省山西、河南、安徽、湖北、湖南和江西，僅安徽與湖北人口增加，其餘都是減少。人口減少的因素除了出生率下滑，人口外流也是最重要的因素，而人口外流則受經濟發展影響最大。

中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞表示，從人口在大陸的空間佈局來看，隨著總人口增長趨緩，人口版圖仍在重塑。東南沿海的一些省份人口總量和占大陸人口比重還會增加，而中部、西北、東北等地的人口仍在向東南沿海集聚。另一方面，在各省域內部，中小城市、農村人口會繼續向中心城市流動。

據了解，在上個世紀前50年，中國的人口總數受戰爭與天災的因素而出現總人口減少的現象，其中最嚴重的是1959年到1962年的3年大饑荒，非正常死亡人數有從1500萬人到5500萬人等各種不同統計數字，中共官方稱為「三年自然災害」或「三年困難時期」，造成饑荒的因素一般認為是「三面紅旗」（社會主義建設總路線、大躍進和人民公社）等政策與制度性問題。