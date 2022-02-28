面對國際投資者正紛紛出售俄羅斯資產，全球最大公共退休基金的日本年金基金表示，不能根據政治理由來進行投資判斷。

《日本經濟新聞》28日報導，管理公共年金的日本年金公積金管理運用獨立行政法人（GPIF）持有的俄羅斯相關資產，截至2021年3月底約有2200億日圓。國債和公司債加在一起的債券約有500億日圓，俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行(Sberbank)等俄羅斯股票約1700億日圓。

該機構表示還在努力掌握情況進展，將為保護投保者的利益而採取行動。

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