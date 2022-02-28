全球最大日本年金基金 擬不出售俄羅斯資產 21:392022/02/28 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 面對國際投資者正紛紛出售俄羅斯資產，全球最大公共退休基金的日本年金基金表示，不能根據政治理由來進行投資判斷。 《日本經濟新聞》28日報導，管理公共年金的日本年金公積金管理運用獨立行政法人（GPIF）持有的俄羅斯相關資產，截至2021年3月底約有2200億日圓。國債和公司債加在一起的債券約有500億日圓，俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行(Sberbank)等俄羅斯股票約1700億日圓。 該機構表示還在努力掌握情況進展，將為保護投保者的利益而採取行動。 英國石油、挪威主權基金出售俄羅斯資產 新加坡擬對俄羅斯祭出適當的制裁與限制 #俄羅斯 #資產 #日圓 #全球最大 #年金基金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏談判將在白俄羅斯邊境進行 04:102022/02/28 焦點要聞 俄羅斯入侵烏克蘭 新加坡將跟進制裁俄國 15:442022/02/28 國際 俄羅斯三千多人反對入侵烏克蘭 遭逮捕與拘留 00:162022/02/28 國際 西方經濟制裁超狠 俄羅斯出招反擊！禁止外資賣股票 12:072022/02/28 財經 新興當地債具轉機題材 留意高收債評價面調整 11:262022/02/28 財經 日相岸田：盡速凍結普丁資產 檢討制裁白俄 15:452022/02/28 國際 俄羅斯入侵烏克蘭 美國呼籲中國別袖手旁觀 03:452022/02/28 國際 社評／制裁俄羅斯 人民幣天賜良機 04:102022/02/28 焦點新聞 外資來不及跑！俄下令禁賣股 他一看嚇爆：金融股完了 13:302022/02/28 財經 他爆俄羅斯一數據驚人反差嚇呆：已經有準備 13:132022/02/28 政治 金融核武炸俄 投資人戴緊鋼盔 04:102022/02/28 時論廣場 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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