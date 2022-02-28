根據《路透社》最新消息指出，美國總統拜登(Joe Biden)將派代表團出訪台灣，將於台灣時間禮拜二下午抵達，預計停留兩天至周三晚上離開。一名高級官員透露，來台代表團由前參謀長聯席會議主席穆倫(Mike Mullen)率領，同行還有兩位前國家安全委員會亞洲高級官員。報導指出，此趟出行目的為展現美國對台灣強而有力的支持。

我國外交部證實，美國資深代表團將於明天下午3點22分飛抵松山機場，屆時將與總統蔡英文、國防部長邱國正會面。正逢烏俄戰爭之際，美國一名官員指出，此次率團出訪象徵著美方對於台灣主權的支持，不過他拒絕透露會面是否為受到俄軍持續對烏克蘭入侵的影響。而《路透社》報導，拜登指派前參謀首長穆倫率團出訪，其他成員還包括前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. OSullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

官員表示:「此趟出行表明拜登政府對台灣間的關係堅若磐石。」更進一步補充，任何以非和平手段決定台灣未來都將對西太平洋的安全構成重大威脅，稱美國將持續抵制任何武力脅迫。

早前消息指出，川普總統任內反中大將美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將於下個月(3月)2日至5日期間接見蔡英文總統。然而，拜登拒絕對蓬佩奧的訪問發表任何評論，只稱蓬佩奧是普通公民。