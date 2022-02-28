過年期間大吃大喝、酒水不忌、高糖高脂零食不離手，開工日才驚覺體重上升、腰圍胖一圈嗎？根據國民健康署調查，近4成民眾，年後平均會變胖2~5公斤左右，因此開工後便會爆發一陣減肥潮，許多人嘗試各種減重方式，例如節食、代餐、減肥藥等等，最後卻沒有太大的成效，甚至還可能導致復胖！

年假長爆肥潮後遺症多，名醫建議應減重兼塑身。(戴志揚翻攝)

整形名醫法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，年後諮詢抽脂的民眾變多，因為醫美診所的抽脂手術不僅僅是把脂肪移除，更是一門身體美學，雕塑優美體態，且過去傳統的抽脂是針對欲雕塑的部位，用小於1cm的切口取出體內多餘的脂肪，然而在傳統的抽脂方式下，容易在過程中傷害到皮下周圍組織，而新一代的抽脂技術，能大量的抽吸被乳糜化的深層脂肪，並且能降低肌膚燙傷的機率，同時保持血管的完整，傷口也會相對傳統抽脂小，有效減少手術過程間的出血量，使恢復期所需要的時間縮短，通常術後隔天就能正常外出工作。

邱浚彥提醒，民眾應慎選合法的醫療院所，術前應先了解醫生的專業技術與案例經驗，選擇合格且能夠信任的醫療團隊，再依據個人的體態困擾與肥胖問題進行評估，對於療程手術有深入且正確的認知及了解，術後也要保持良好的生活習慣，才能達到完美的塑身效果。