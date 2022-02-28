烏克蘭政府透過推特請求外界以加密貨幣捐款，約24個小時便募集逾價值1000萬美元的加密貨幣。自俄羅斯攻打烏克蘭以來，加密貨幣捐款持續湧進烏克蘭，迄今已經超過1720萬美元。

烏克蘭政府26日在官方推特公布兩個加密錢包的募款地址，其中一個僅接受比特幣捐款，另一個接受以太幣和追蹤美元的穩定幣泰達（Tether）幣。

烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在推特寫道，「與烏克蘭人民站在同一陣線，現在我們接受加密貨幣捐款。」

根據區塊鏈分析公司Elliptic數據，截至27日，烏克蘭政府募款加密錢包已經得到1020萬美元的加密貨幣捐款。其中一筆186萬美元的捐款來自銷售非同質化代幣（NFT），該資產最初打算用來為維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）募款。

捐款除了直接流入官方錢包，也湧進支持烏克蘭軍隊的非政府組織。提供烏克蘭軍隊設備的非政府組織Come Back Alive，自2018年便開始接受加密貨幣捐款。自俄國攻打烏國以來，已募集價值數百萬美元的加密貨幣。

根據Elliptic數據，自俄羅斯在24日全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭政府政府與非政府組織迄今共獲得超過1720萬美元的加密貨幣捐款。

Elliptic首席科學家羅賓森（Tom Robinson）透過部落格表示，比特幣等加密貨款已經成為重要的群眾募資替代方法。加密貨幣能夠快速地進行跨邊境捐款，繞過可能封鎖資金流入這些組織的金融機構。

一國政府發起加密貨幣群眾募資前所未見，烏克蘭政府一呼百應亦顯示，烏國政府透過加密貨幣尋求外界援助，扺抗俄羅斯入侵。

此外，費多羅夫亦透過推特呼籲主要加密貨幣平台，封鎖對俄國用戶的付款交易。