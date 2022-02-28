日本產經新聞台北支局長矢板明夫在臉書批評國民黨立委陳以信，寫信到日本總社「告御狀」，要他「少說話」。台南市長黃偉哲隨後也在臉書向矢板致意，並說無法接受陳以信「要求日本總社施壓記者的作為」。對此，陳以信晚間透過臉書回應「針對外媒記者錯誤或偏頗評論，本來就該去信外媒編輯台要求說明，這算什麼施壓？」

矢板則在臉書表示，前兩天產經新聞東京本社轉傳陳以信的抗議信，對他在臉書提到陳的名字，還提到「國民黨的一個重要價值，是被中共利用」，表示十分不滿，希望本社給他施壓，讓他少說話。

矢板說，他翻看了一下過去寫的臉書，有這麼一段確實提到陳被中國官媒點名為「暗獨」之事，但並沒有對其個人做任何評論。按理陳應該要去找批評的北京「人民政協報」抗議，他只是客觀地介紹陳被點名一事，寫信給產經新聞，應該是找錯了對象。

此外，他也早在臉書上標明，他發表的是個人意見，並不代表產經新聞的立場，「陳委員和我曾經有過多次交流，我們之間有暢通的溝通渠道，有不同的意見明明可以直接來找我，卻在背地裡找人用日語寫信到東京去告御狀，採用這樣的手段令人遺憾。」

矢板還強調，他雖是產經新聞的職員，但也享有個人的言論自由。媒體人追求的客觀公正，在於報導事實，不扭曲真相，而不是放棄批判精神，遇事不發表意見。陳委員可以不同意他的意見，但希望能有一個聆聽高見的機會。

對此，陳以信28日在臉書發文回應，「當一位外媒記者的公開言論，有害所屬媒體的公正與客觀性，更涉及對我個人與國民黨嚴重曲解時，去信所屬媒體編輯台抗議有何不對？」

陳以信強調，自己曾任總統府發言人以及國民黨國際部主任，與外媒記者往來非常多年，針對外媒記者錯誤或偏頗評論，本來就該去信外媒編輯台要求說明，這算什麼施壓？「何況我哪有資格施壓？要施壓也是外媒編輯台才有資格施壓才對」